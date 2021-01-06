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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 06 января 2021
Лилль
06.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
42'
Б. Йылмаз
5'
Р. Томас
10'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
90'
+1
Желтая карточка
А. Бамба
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Т. Джало
86'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
83'
80'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Фульини
80'
Замена
И. Амаду
️️️️
Л. Кулибали
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
79'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
79'
75'
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Лаж
72'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
Желтая карточка
Б. Андре
68'
Желтая карточка
Ж. Фонте
66'
Замена
️️️️
Д. Дэвид
61'
ГОЛ! 1:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ж. Бамба
42'
10'
ГОЛ! 0:2!
Р. Томас
Пас отдал
Т. Мангани
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
4
Ботман
6
Фонте
35
Джало
21
Андре
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
4-4-1-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
29
Кулибали
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
28
Лаж
99
Диони
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
35
Джало
80
Лихаджи
80
Лихаджи
35
Джало
10
Фульини
9
Тиуб
9
Тиуб
10
Фульини
29
Кулибали
10
Амаду
10
Амаду
29
Кулибали
28
Лаж
19
Кабо
19
Кабо
28
Лаж
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
Остались в запасе
Лилль
Анжер
30
Люка Шевалье
ВР
90
Nassim Innocenti
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
90
Nassim Innocenti
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лилль - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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