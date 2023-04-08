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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 08 апреля 2023
Анжер
08.04.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
84'
Х. Шабанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Лилль
90'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
88'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Х. Шабанович
84'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Х. Абделли
76'
Замена
А. Бамба
️️️️
Ф. Гулам
76'
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ньян
72'
Замена
Х. Шабанович
️️️️
Ф. Эль-Мелали
71'
69'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Б. Андре
69'
Замена
М. Байо
️️️️
Ж. Бамба
Замена
А. Эну
️️️️
П. Капелле
53'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
43'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
30'
22'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Бернардони
13
Гулам
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
15
Капелле
6
Бенталеб
8
Абделли
30
Калумба
28
Эль-Мелали
7
Ньян
3-3-2-2
30
Шевалье
4
Александро
6
Фонте
3
Гудмундссон
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
5
Кабелла
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
13
Гулам
25
Бамба
25
Бамба
13
Гулам
28
Эль-Мелали
24
Шабанович
24
Шабанович
28
Эль-Мелали
8
Абделли
23
Бахоя
23
Бахоя
8
Абделли
7
Ньян
19
Сима
19
Сима
7
Ньян
15
Капелле
23
Эну
23
Эну
15
Капелле
21
Андре
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
21
Андре
19
Бамба
18
Байо
18
Байо
19
Бамба
Остались в запасе
Анжер
Лилль
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Анжер - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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