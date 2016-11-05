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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 05 ноября 2016
Анжер
05.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
54'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
90'
+3
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Т. Мангани
78'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Суну
72'
65'
Замена
М. Терье
️️️️
Р. Мавуба
65'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Н. Слити
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
К. Токо Экамби
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Рио Мавуба
ПП
23
Наим Слити
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
31
Морган Амалфитано
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
4-1-2-3
1
Мишель
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
91
Суну
4-1-2-3
1
Эньяма
14
Корчиа
5
Сумаоро
25
Баша
18
Берья
10
Амаду
24
Мавуба
13
Санкаре
31
Амалфитано
24
Эдер
23
Слити
91
Суну
15
Капелле
15
Капелле
91
Суну
6
Мангани
23
Саихи
23
Саихи
6
Мангани
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
24
Мавуба
11
Терье
11
Терье
24
Мавуба
23
Слити
8
Бензия
8
Бензия
23
Слити
Остались в запасе
Анжер
Лилль
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Анжер - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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