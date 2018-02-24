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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 24 февраля 2018
Лилль
24.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
88'
Н. Пепе
73'
К. Токо Экамби
89'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Токо Экамби
ГОЛ! 1:1!
Н. Пепе
88'
82'
Желтая карточка
П. Капелле
80'
Желтая карточка
Т. Мангани
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Й. Эндрю
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
3-2-1-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
5
Сумаоро
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
7
Араухо
19
Пепе
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
21
Эндрю
7
Сантамария
8
Оньянге
6
Мангани
11
Рен-Аделед
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Лилль
Анжер
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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