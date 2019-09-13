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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 13 сентября 2019
Лилль
13.09.2019, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
39'
В. Осимхен
53'
Л. Араухо
87'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
90'
+4
Желтая карточка
С. Тиуб
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Баокен
Пас отдал
Р. Алиуи
67'
Желтая карточка
Р. Томас
ГОЛ! 2:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Б. Андре
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
39'
Желтая карточка
В. Осимхен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
6
Фонте
6
Габриэль
26
Пье
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
7
Араухо
3-3-2-1-1
16
Бутель
8
Траоре
4
Павлович
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
29
Томас
6
Мангани
15
Капелле
28
Лаж
13
Баокен
Остались в запасе
Лилль
Анжер
7
Абу Уаттара
ЦФ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
7
Абу Уаттара
ЦФ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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