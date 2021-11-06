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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 06 ноября 2021
Лилль
06.11.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
27'
Т. Джало
83'
А. Унаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
Красная карточка
Т. Джало
90'
+7
Желтая карточка
А. Онана
90'
+6
90'
+2
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Фульини
90'
Желтая карточка
Д. Петкович
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Унаи
Пас отдал
Б. Браими
80'
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Думбия
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Ж. Бамба
75'
Замена
А. Онана
️️️️
Р. Саншеш
75'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
75'
Желтая карточка
Б. Андре
69'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
65'
63'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
27'
Желтая карточка
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Т. Джало
Пас отдал
Р. Саншеш
27'
Желтая карточка
Ж. Бамба
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Билал Браими
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-2-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
4-3-2-1
12
Петкович
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
21
Унаи
6
Мангани
10
Фульини
19
Кабо
17
Буфал
13
Баокен
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
19
Бамба
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
19
Бамба
8
Саншеш
24
Онана
24
Онана
8
Саншеш
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
10
Фульини
28
Лаж
28
Лаж
10
Фульини
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
21
Думбия
7
Браими
7
Браими
21
Думбия
Остались в запасе
Лилль
Анжер
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лилль - Анжер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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