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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 07 февраля 2020
Анжер
07.02.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
14'
В. Осимхен
75'
Р. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
Желтая карточка
К. Нинга
89'
Желтая карточка
С. Тиуб
85'
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саншеш
Пас отдал
Л. Араухо
Желтая карточка
И. Траоре
56'
53'
Желтая карточка
Н. Иконе
51'
Желтая карточка
Рейнилду
38'
Желтая карточка
З. Челик
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Ж. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
7
Алиуи
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
6
Габриэль
17
Рейнилду
8
Саншеш
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
45
Осимхен
14
Реми
Остались в запасе
Анжер
Лилль
28
Матиас Лаж
ПВ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - Лилль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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