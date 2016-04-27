Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 27 апреля 2016
Лилль
27.04.2016, среда, 19:30
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Амалфитано
90'
88'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Г. Бурийон
87'
Желтая карточка
А. Летеллье
80'
Желтая карточка
А. Бука
76'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ж. Суну
71'
Желтая карточка
П. Капелле
68'
Замена
П. Капелле
️️️️
М. Яттара
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Бальмон
66'
Желтая карточка
М. Оббади
64'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ф. Берья
61'
61'
Желтая карточка
Р. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Эньяма
18
Берья
25
Баша
31
Сунзу
19
Сидибе
10
Амаду
15
Бальмон
31
Амалфитано
17
Буфал
24
Эдер
3-2-2-3
30
Летеллье
29
Томас
21
Эндрю
25
Бука
6
Бурийон
29
Сайсс
17
Ндойе
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
19
Яттара
15
Бальмон
9
Лопеш
9
Лопеш
15
Бальмон
18
Берья
14
Корчиа
14
Корчиа
18
Берья
31
Амалфитано
8
Бензия
8
Бензия
31
Амалфитано
6
Бурийон
7
Орьяк
7
Орьяк
6
Бурийон
19
Яттара
15
Капелле
15
Капелле
19
Яттара
91
Суну
10
Бенрахма
10
Бенрахма
91
Суну
Остались в запасе
Лилль
Анжер
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лилль - Анжер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
Новости команд
Все
Лилль
Анжер
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+