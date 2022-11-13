Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 13 ноября 2022
Лилль
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
36'
Т. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Анжер
Желтая карточка
Ж. Мартен
90'
+5
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
87'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Р. Кабелла
87'
85'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Ф. Эль-Мелали
85'
Замена
В. Таиби
️️️️
Н. Бенталеб
84'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Салама
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Унас
77'
Желтая карточка
Ж. Фонте
65'
Желтая карточка
А. Гомес
62'
45'
Желтая карточка
П. Капелле
ГОЛ! 1:0!
Т. Джало
Пас отдал
Р. Кабелла
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
3-2-3-2
30
Шевалье
6
Фонте
35
Джало
18
Диаките
21
Андре
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
96
Унас
22
Веа
15
Дэвид
4-2-1-3
75
Фофана
7
Валери
16
Блажич
22
Хунтонджи
21
Думбия
6
Бенталеб
15
Капелле
19
Сима
28
Эль-Мелали
23
Эну
19
Салама
5
Кабелла
80
Зедадка
80
Зедадка
5
Кабелла
96
Унас
8
Мартен
8
Мартен
96
Унас
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
28
Эль-Мелали
14
Бобишон
14
Бобишон
28
Эль-Мелали
6
Бенталеб
8
Таиби
8
Таиби
6
Бенталеб
19
Салама
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Салама
Остались в запасе
Лилль
Анжер
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Поль Бернардони
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Лилль - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Анжер
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+