Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 28 ноября 2015
Анжер
28.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
21'
Ж. Суну
25'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
84'
Желтая карточка
О. Орьяк
78'
78'
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Талло
70'
Замена
С. Сунзу
️️️️
М. Мартен
Замена
Г. Каранович
️️️️
Ж. Суну
70'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Р. Томас
70'
68'
Красная карточка
Р. Сивелли
Желтая карточка
А. Камара
60'
55'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Л. Нангис
49'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
27'
Желтая карточка
Л. Нангис
ГОЛ! 2:0!
И. Траоре
Пас отдал
Ш. Ндойе
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Суну
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
21'
19'
Желтая карточка
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Сайсс
29
Томас
21
Эндрю
15
Мансе
6
Мангани
17
Ндойе
9
Камара
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
4-3-3
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
5
Сумаоро
2
Сивелли
15
Бальмон
24
Мавуба
15
Мартен
49
Талло
7
Нангис
11
Ботик
29
Томас
7
Орьяк
7
Орьяк
29
Томас
17
Кеткеофомфоне
15
Капелле
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
29
Каранович
29
Каранович
91
Суну
15
Мартен
31
Сунзу
31
Сунзу
15
Мартен
7
Нангис
8
Бензия
8
Бензия
7
Нангис
49
Талло
9
Гийом
9
Гийом
49
Талло
Остались в запасе
Анжер
Лилль
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Анжер - Лилль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Лилль
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+