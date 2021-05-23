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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 23 мая 2021
Анжер
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
90+2'
А. Фульини
10'
Д. Дэвид
45+1'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
ГОЛ! 1:2!
А. Фульини
90'
+2
90'
+2
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Дэвид
82'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Р. Саншеш
82'
Замена
Шека
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
М. Чо
️️️️
П. Капелле
81'
78'
Желтая карточка
З. Челик
75'
Желтая карточка
Р. Саншеш
67'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Ю. Языджи
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
66'
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Лаж
57'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Д. Кабо
57'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Йылмаз
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Саншеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-4-2-1
13
Бернардони
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
15
Капелле
6
Мангани
14
Бобишон
10
Фульини
28
Лаж
19
Кабо
99
Диони
4-1-2-1-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
35
Джало
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
97
Языджи
17
Йылмаз
15
Дэвид
15
Капелле
50
Чо
50
Чо
15
Капелле
28
Лаж
21
Думбия
21
Думбия
28
Лаж
19
Кабо
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Кабо
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
17
Йылмаз
8
Шека
8
Шека
17
Йылмаз
97
Языджи
19
Бамба
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
93
Иконе
93
Иконе
15
Дэвид
8
Саншеш
7
Араухо
7
Араухо
8
Саншеш
Остались в запасе
Анжер
Лилль
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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