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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 11 февраля 2017
Лилль
11.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
27'
И. Биссума
20'
П. Капелле
60'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
Красная карточка
И. Биссума
83'
81'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Томас
ГОЛ! 1:1!
И. Биссума
27'
24'
Желтая карточка
И. Траоре
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Капелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
28
Ив Биссума
ПП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-2
1
Эньяма
25
Баша
5
Сумаоро
20
Пальмери
14
Корчиа
28
Биссума
10
Бахлули
21
Эль-Гази
11
Ботик
12
де Превилль
3-1-4-1-1
1
Мишель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
15
Капелле
25
Сиссоко
6
Мангани
19
Бамба
18
Дьедиу
Остались в запасе
Лилль
Анжер
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Наим Слити
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Наим Слити
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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