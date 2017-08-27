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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 27 августа 2017
Анжер
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
60'
Л. Кулибали
68'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
80'
Желтая карточка
Э. Понсе
68'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Л. Кулибали
Пас отдал
А. Фульини
60'
Желтая карточка
Й. Эндрю
52'
51'
Желтая карточка
И. Амаду
Желтая карточка
М. Павлович
21'
16'
Желтая карточка
Н. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Шека
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-1-4-1
30
Летеллье
21
Эндрю
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
2
Кулибали
10
Фульини
6
Мангани
27
Кривелли
3-1-2-1-3
16
Меньян
24
Малку
32
Ие
6
Алонсо
10
Амаду
29
Майя
28
Биссума
21
Эль-Гази
19
Пепе
7
Араухо
12
де Превилль
Остались в запасе
Анжер
Лилль
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Шека
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Шека
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Анжер - Лилль
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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