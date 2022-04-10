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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 10 апреля 2022
Анжер
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
64'
Т. Джало (АГ)
74'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Лилль
88'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
Замена
А. Унаи
️️️️
Б. Менди
83'
Замена
А. Фульини
️️️️
П. Капелле
83'
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
З. Челик
Желтая карточка
С. Думбия
70'
66'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
66'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Джало
64'
Желтая карточка
Р. Томас
54'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Н. Бенталеб
45'
+1
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
41'
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Лаж
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-1-2-2-1
1
Мандре
77
Эбосс
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
3
Менди
15
Капелле
6
Бенталеб
17
Буфал
28
Лаж
13
Баокен
4-3-1-2
1
Жардим
2
Челик
35
Джало
6
Фонте
3
Гудмундссон
21
Андре
8
Саншеш
8
Шека
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
28
Лаж
25
Бамба
25
Бамба
28
Лаж
3
Менди
21
Унаи
21
Унаи
3
Менди
15
Капелле
10
Фульини
10
Фульини
15
Капелле
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
Остались в запасе
Анжер
Лилль
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
44
Марин Яколиш
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
44
Марин Яколиш
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Анжер - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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