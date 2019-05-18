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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Анжер
Лилль - Анжер: обзор матча 18 мая 2019
Лилль
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
5 : 0
Завершен
Анжер
2'
Н. Иконе
14'
Н. Пепе
69'
Ж. Бамба
76'
Н. Пепе (П)
89'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Анжер
Желтая карточка
Л. Араухо
90'
ГОЛ! 5:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Т. Мендес
89'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Пепе
76'
75'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
З. Челик
69'
39'
Желтая карточка
В. Пажо
24'
Желтая карточка
М. Павлович
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Н. Иконе
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Иконе
Пас отдал
Ж. Бамба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Фонте
6
Габриэль
99
Коне
2
Челик
34
Сумаре
23
Мендес
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
19
Пепе
3-1-3-1-2
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Пажо
10
Фульини
29
Тайт
12
Пелленар
13
Баокен
Остались в запасе
Лилль
Анжер
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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