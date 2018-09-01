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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лилль
Анжер - Лилль: обзор матча 01 сентября 2018
Анжер
01.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
60'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лилль
Красная карточка
Т. Мангани
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
60'
56'
Желтая карточка
З. Челик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
Лилль
99
Юссуф Коне
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
29
Тайт
13
Баокен
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
97
Балло-Туре
8
Шека
29
Майя
93
Иконе
19
Бамба
19
Пепе
14
Реми
Остались в запасе
Анжер
Лилль
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
99
Юссуф Коне
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
99
Юссуф Коне
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Анжер - Лилль
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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