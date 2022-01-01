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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Состав
€ 205 млн
Лилль - состав команды
Лилль
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Пьер Моруа
Сайт:
http://www.losc.fr
Тренер:
Давиде Анчелотти
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Эзер Берке
Вра
26
€ 10 млн
12
Гилл Орландо
Вра
26
€ 6 млн
16
Бодар Арно
Вра
28
€ 1.5 млн
3
Нгой Натан
Защ
23
€ 25 млн
4
Александро
Защ
27
€ 15 млн
22
Сантуш Тиагу
Защ
24
€ 10 млн
15
Перро Ромен
Защ
28
€ 7 млн
24
Вердонк Кельвин
Защ
29
€ 2.5 млн
23
Ньянзу Танги
Защ
24
€ 1.2 млн
26
Isaac Cossier
Защ
-
2
Loun Srdanovic
Защ
-
10
Харальдссон Хакон Арнар
Пол
23
€ 25 млн
17
Мукау Нгал'айель
Пол
21
€ 15 млн
14
Кьергор Мауриц
Пол
23
€ 8 млн
8
Мбаппе Этан
Пол
19
€ 8 млн
28
Перрен Гаэтан
Пол
30
€ 5 млн
6
Бенталеб Набиль
Пол
31
€ 4.5 млн
21
Андре Бенжамин
Пол
36
€ 3 млн
33
Баре Лилиан
Пол
20
-
7
Баква Дилан
Нап
24
€ 28 млн
18
Уэда Аясэ
Нап
28
€ 17 млн
11
Сахрауи Осаме
Нап
25
€ 9 млн
9
Жиру Оливье
Нап
39
€ 0.9 млн
19
Başar Önal
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 5
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