Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лилль» – «ПСЖ»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

27 августа 2026 10:58
Лилль - ПСЖ
28 авг. 2026, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа ПСЖ с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лиллем» и ПСЖ пройдет 28 августа 2026 года в Вильнeв-д’Аске на стадионе «Пьер Моруа». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Анже» (2:0), и с тремя очками располагаются на третьем месте. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Ренна» (2:2) и пока имеют лишь один балл. При этом в очных встречах преимущество полностью на стороне парижан – они не проигрывают «Лиллю» в десяти последних матчах. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые уже показали свою атакующую мощь и надеются прервать неудачную серию, или гости, которые традиционно доминируют над этим соперником и стремятся к первой победе в сезоне?

Кто победит в матче

«Лилль» подходит к игре с хорошей формой и намерением прервать неудачную серию в матчах с ПСЖ. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,60 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с парижанами хозяева также стабильно отличаются: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против ПСЖ, что говорит об умении создавать моменты у ворот гранда. Однако оборона «Лилля» действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, что против атакующего потенциала ПСЖ может стать проблемой. В стартовом туре они уверенно переиграли «Анже» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. Домашняя поддержка и стабильная атака дают хозяевам шанс на успех, но их история встреч с ПСЖ складывается не в их пользу.

ПСЖ подходит к матчу с явным психологическим преимуществом над соперником. Парижане не проигрывают «Лиллю» в десяти последних матчах и забивают в десяти из них, что говорит о полной уверенности в этом противостоянии. В атаке команда стабильна: она забивает в десяти последних матчах против «Лилля», хотя в среднем за последние пять игр еe атака приносит всего 1,00 гола – ниже привычного уровня. Оборона гостей также небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В стартовом туре ПСЖ сыграл вничью с «Ренном» (2:2), а в Суперкубке Франции уступил «Лансу» (0:1). Несмотря на неидеальную форму, класс игроков и тотальное доминирование в очных встречах делают парижан фаворитами. Гости умеют побеждать «Лилль» даже в сложных матчах, и это психологическое преимущество может сыграть решающую роль.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Лилля» и его хороший старт, ПСЖ имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление парижан на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 65 очных матчах ПСЖ одержал 34 победы, «Лилль» – 14, ещe 17 встреч завершились вничью. При этом парижане не проигрывают в десяти последних матчах против «Лилля» и забивают в десяти из них. Текущая форма «Лилля» – победа в стартовом туре и стабильная атака, но его неудачная история против ПСЖ и класс гостей делают победу парижан наиболее вероятным сценарием. Хозяева могут забить, но вряд ли смогут прервать столь длительную беспроигрышную серию гостей в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 6 (13%)
Ничьих - 13 (29%)
Побед - 26 (58%)
40
Забитых мячей
85
0.89
В среднем за матч
1.89
5:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 7
21.08.2022
ПСЖ
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
3 : 0
16.01.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
05.10.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
3 : 1
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 3
19.02.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 7
21.08.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
1 : 5
06.02.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
29.10.2021
Лилль
Суперкубок Франции, Финал
Лилль
1 : 0
01.08.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0 : 1
03.04.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 0
17.03.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0 : 0
20.12.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
0 : 2
26.01.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 0
22.11.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
5 : 1
14.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
02.11.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
0 : 3
03.02.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
3 : 1
09.12.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
2 : 1
07.02.2017
Лилль
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
14.12.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
28.10.2016
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, Финал
ПСЖ
2 : 1
23.04.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
13.02.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
0 : 1
07.08.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
6 : 1
25.04.2015
Лилль
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
Лилль
0 : 1
03.02.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
03.12.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
1 : 3
10.05.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
22.12.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
1 : 0
27.01.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 2
02.09.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
2 : 1
29.04.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
0 : 0
18.12.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
2 : 2
21.05.2011
Лилль
Франция. Кубок, Финал
ПСЖ
0 : 1
14.05.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
0 : 0
15.08.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
3 : 1
16.01.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 0
30.08.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 0
12.04.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 0
09.11.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 0
26.01.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 1
26.08.2007
Лилль
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Дилан Баква
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
16
A. Longoni
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
4-4-2
1
Эзер
15
Перро
3
Нгой
4
Александро
22
Сантуш
21
Андре
8
Мбаппе
10
Харальдссон
6
Бенталеб
9
Жиру
20
Коррея
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
9
Торрес
11
Аклиуш
14
Дуэ
8
Мбаппе
7
Баква
7
Баква
8
Мбаппе
10
Харальдссон
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Харальдссон
20
Коррея
28
Перрен
28
Перрен
20
Коррея
21
Андре
17
Мукау
17
Мукау
21
Андре
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
4
Бералдо
22
Годтс
22
Годтс
4
Бералдо
8
Руис
12
Динь
12
Динь
8
Руис
9
Торрес
24
Маюлу
24
Маюлу
9
Торрес
11
Аклиуш
27
Фернандес
27
Фернандес
11
Аклиуш
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Başar Önal
ЦФ
16
Арно Бодар
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
A. Longoni
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Başar Önal
ЦФ
16
Арно Бодар
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
A. Longoni
ВР
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Ибрахим Мбайе
ПВ
Нуну Мендеш
ЛЗ
Усман Дембеле
ПВ
Жоау Невеш
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ПСЖ с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую форму и атакующий потенциал хозяев. «Лилль» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа ПСЖ с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лиллем» и ПСЖ состоится 28 августа 2026 года в Вильнeв-д’Аске на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Лилль» – ПСЖ: смотреть онлайн.

2.25
Победа ПСЖ с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+