Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лиллем» и ПСЖ пройдет 28 августа 2026 года в Вильнeв-д’Аске на стадионе «Пьер Моруа». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Анже» (2:0), и с тремя очками располагаются на третьем месте. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Ренна» (2:2) и пока имеют лишь один балл. При этом в очных встречах преимущество полностью на стороне парижан – они не проигрывают «Лиллю» в десяти последних матчах. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые уже показали свою атакующую мощь и надеются прервать неудачную серию, или гости, которые традиционно доминируют над этим соперником и стремятся к первой победе в сезоне?

Кто победит в матче

«Лилль» подходит к игре с хорошей формой и намерением прервать неудачную серию в матчах с ПСЖ. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,60 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с парижанами хозяева также стабильно отличаются: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против ПСЖ, что говорит об умении создавать моменты у ворот гранда. Однако оборона «Лилля» действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, что против атакующего потенциала ПСЖ может стать проблемой. В стартовом туре они уверенно переиграли «Анже» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. Домашняя поддержка и стабильная атака дают хозяевам шанс на успех, но их история встреч с ПСЖ складывается не в их пользу.

ПСЖ подходит к матчу с явным психологическим преимуществом над соперником. Парижане не проигрывают «Лиллю» в десяти последних матчах и забивают в десяти из них, что говорит о полной уверенности в этом противостоянии. В атаке команда стабильна: она забивает в десяти последних матчах против «Лилля», хотя в среднем за последние пять игр еe атака приносит всего 1,00 гола – ниже привычного уровня. Оборона гостей также небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В стартовом туре ПСЖ сыграл вничью с «Ренном» (2:2), а в Суперкубке Франции уступил «Лансу» (0:1). Несмотря на неидеальную форму, класс игроков и тотальное доминирование в очных встречах делают парижан фаворитами. Гости умеют побеждать «Лилль» даже в сложных матчах, и это психологическое преимущество может сыграть решающую роль.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Лилля» и его хороший старт, ПСЖ имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление парижан на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 65 очных матчах ПСЖ одержал 34 победы, «Лилль» – 14, ещe 17 встреч завершились вничью. При этом парижане не проигрывают в десяти последних матчах против «Лилля» и забивают в десяти из них. Текущая форма «Лилля» – победа в стартовом туре и стабильная атака, но его неудачная история против ПСЖ и класс гостей делают победу парижан наиболее вероятным сценарием. Хозяева могут забить, но вряд ли смогут прервать столь длительную беспроигрышную серию гостей в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ПСЖ с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую форму и атакующий потенциал хозяев. «Лилль» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа ПСЖ с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лиллем» и ПСЖ состоится 28 августа 2026 года в Вильнeв-д’Аске на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.