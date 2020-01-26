Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 26 января 2020
Лилль
26.01.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
28'
Неймар
52'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
81'
Желтая карточка
И. Гуйе
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
Габриэль
51'
Желтая карточка
Б. Андре
38'
28'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
Желтая карточка
Рейнилду
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-2-1-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
45
Осимхен
7
Араухо
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Менье
3
Кимпембе
3
Силва
22
Диалло
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Лилль
ПСЖ
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+