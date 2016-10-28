Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 28 октября 2016
Лилль
28.10.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
65'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
85'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
Замена
М. Амалфитано
️️️️
С. Сунзу
80'
Желтая карточка
Р. Сивелли
78'
Замена
Н. Слити
️️️️
Ж. Пальмери
68'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Мавуба
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
60'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
Желтая карточка
Р. Мавуба
54'
44'
Желтая карточка
Л. Курзава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-2-1
1
Эньяма
20
Пальмери
31
Сунзу
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
14
Корчиа
24
Мавуба
13
Санкаре
24
Эдер
4-3-2-1
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
31
Сунзу
31
Амалфитано
31
Амалфитано
31
Сунзу
24
Мавуба
28
Биссума
28
Биссума
24
Мавуба
20
Пальмери
23
Слити
23
Слити
20
Пальмери
6
Верратти
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
11
Ди Мария
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лилль - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Лилль
ПСЖ
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+