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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 22 ноября 2019
ПСЖ
22.11.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
17'
М. Икарди
31'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
78'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Андре
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Икарди
78'
70'
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Иконе
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Неймар
65'
Замена
К. Дагба
️️️️
Т. Менье
65'
61'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Шека
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
31'
Желтая карточка
Т. Менье
30'
Желтая карточка
П. Кимпембе
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Гуйе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
3-3-3-1
1
Навас
3
Кимпембе
3
Силва
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Гуйе
12
Менье
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
9
Икарди
3-3-2-1-1
16
Меньян
35
Джало
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
17
Рейнилду
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
7
Араухо
12
Менье
2
Дагба
2
Дагба
12
Менье
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
10
Неймар
9
Икарди
10
Кавани
10
Кавани
9
Икарди
21
Андре
97
Языджи
97
Языджи
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Шека
93
Иконе
14
Реми
14
Реми
93
Иконе
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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