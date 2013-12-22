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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 22 декабря 2013
ПСЖ
22.12.2013, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
35'
З. Ибрагимович
72'
М. Баша (АГ)
44'
Р. Мавуба
53'
С. Калу (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
82'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Ру
Замена
Ж. Менез
️️️️
Э. Лавесси
76'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Л. Динь
76'
75'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Баша
72'
69'
Замена
Р. Роделен
️️️️
М. Мартен
Желтая карточка
Т. Мотта
67'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Алекс
67'
65'
Желтая карточка
Н. Ру
Желтая карточка
Б. Матюиди
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
54'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ф. Берья
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Калу
52'
Травма
Ф. Берья
Желтая карточка
Л. Динь
50'
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мавуба
Пас отдал
С. Калу
41'
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
З. Ибрагимович
41'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
15
Марвин Мартен
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
46
Сиригу
12
Динь
3
Силва
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
7
Моура
11
Ибрагимович
4-2-1-1-2
1
Эньяма
18
Берья
25
Баша
14
Розегнал
27
Суаре
24
Мавуба
5
Гуйе
15
Бальмон
15
Мартен
8
Калу
26
Ру
12
Динь
14
Рабьо
14
Рабьо
12
Динь
33
Алекс
15
Пасторе
15
Пасторе
33
Алекс
22
Лавесси
7
Менез
7
Менез
22
Лавесси
18
Берья
19
Сидибе
19
Сидибе
18
Берья
15
Мартен
23
Роделен
23
Роделен
15
Мартен
26
Ру
27
Ориги
27
Ориги
26
Ру
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
1
Николя Дюшез
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
30
Стив Элана
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча ПСЖ - Лилль
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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