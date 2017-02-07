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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 07 февраля 2017
ПСЖ
07.02.2017, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
70'
Э. Кавани
90+2'
Л. Моура
86'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Эньяма
86'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
83'
Желтая карточка
С. Корчиа
82'
Замена
И. Биссума
️️️️
Ф. Берья
71'
Замена
Э. Ботик
️️️️
Р. Кишна
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
70'
Замена
Л. Моура
️️️️
Ю. Дракслер
65'
Замена
А. Рабьо
️️️️
А. Бен Арфа
61'
Желтая карточка
П. Кимпембе
60'
54'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Я. Бензия
30'
Желтая карточка
Я. Бензия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
8
Тиаго Мотта
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
20
Жюльен Пальмери
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
23
Наим Слити
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
17
Максвелл
3
Кимпембе
3
Силва
92
Орье
8
Матюиди
8
Мотта
7
Дракслер
8
Бен Арфа
11
Ди Мария
10
Кавани
4-1-1-2-1
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
20
Пальмери
21
Эль-Гази
8
Бензия
35
Кишна
8
Бен Арфа
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Бен Арфа
7
Дракслер
7
Моура
7
Моура
7
Дракслер
18
Берья
28
Биссума
28
Биссума
18
Берья
35
Кишна
11
Ботик
11
Ботик
35
Кишна
8
Бензия
12
де Превилль
12
де Превилль
8
Бензия
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Фарес Бахлули
АП
16
Майк Меньян
ВР
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
16
Майк Меньян
ВР
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча ПСЖ - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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