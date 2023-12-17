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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 17 декабря 2023
Лилль
17.12.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
90+3'
Д. Дэвид
66'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - ПСЖ
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
90'
+3
Замена
А. Унас
️️️️
Б. Андре
90'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
81'
81'
Замена
М. Асенсио
️️️️
У. Дембеле
75'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Д. Перейра
Замена
Т. Сантуш
️️️️
Б. Диаките
71'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Г. Гудмундссон
71'
67'
Замена
А. Хакими
️️️️
М. Угарте
67'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Б. Барколя
Желтая карточка
Б. Диаките
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мбаппе
18'
Желтая карточка
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛАЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Эдон Жегрова
ПАЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ЦЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Луи Муке
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-3-3-1
30
Шевалье
18
Диаките
15
Йоро
4
Александро
31
Исмаили
3
Гудмундссон
11
Жегрова
6
Бенталеб
21
Андре
7
Гомес
97
Языджи
4-1-1-3-1
1
Тенас
33
Заир-Эмери
2
Перейра
5
Маркиньос
21
Эрнандес
5
Угарте
17
Витинья
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Мбаппе
18
Диаките
22
Сантуш
22
Сантуш
18
Диаките
3
Гудмундссон
5
Кабелла
5
Кабелла
3
Гудмундссон
21
Андре
96
Унас
96
Унас
21
Андре
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
2
Перейра
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
2
Перейра
5
Угарте
2
Хакими
2
Хакими
5
Угарте
10
Дембеле
10
Асенсио
10
Асенсио
10
Дембеле
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Александре Летеллье
ВР
1
Луи Муке
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
1
Луи Муке
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
5
12
Офсайды
1
1
Количество передач
160
306
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.07
0.69
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Пьер Моруа
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