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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 17 марта 2021
ПСЖ
17.03.2021, среда, 19:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Лилль
9'
М. Икарди
41'
К. Мбаппе (П)
90+3'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Лилль
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
90'
+3
80'
Желтая карточка
Н. Иконе
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Кен
79'
78'
Пенальти не реализован!
Ю. Языджи
Желтая карточка
К. Мбаппе
77'
74'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
74'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
Замена
Д. Перейра
️️️️
И. Гуйе
69'
Замена
М. Верратти
️️️️
Рафинья
69'
Желтая карточка
И. Гуйе
64'
62'
Замена
Б. Андре
️️️️
Шека
62'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Т. Веа
46'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Б. Йылмаз
44'
Желтая карточка
Шека
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мбаппе
41'
40'
Желтая карточка
Т. Джало
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Икарди
39'
18'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Замена
А. Флоренци
️️️️
К. Дагба
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
9'
Желтая карточка
Рафинья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Навас
3
Курзава
22
Диалло
5
Маркиньос
2
Дагба
5
Гуйе
5
Паредес
12
Рафинья
11
Ди Мария
9
Икарди
9
Кен
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
35
Джало
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Шека
97
Языджи
22
Веа
7
Араухо
17
Йылмаз
9
Кен
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Кен
2
Дагба
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Дагба
5
Гуйе
2
Перейра
2
Перейра
5
Гуйе
12
Рафинья
6
Верратти
6
Верратти
12
Рафинья
9
Икарди
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Икарди
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
8
Шека
21
Андре
21
Андре
8
Шека
22
Веа
19
Бамба
19
Бамба
22
Веа
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
17
Йылмаз
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Йылмаз
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Лилль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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