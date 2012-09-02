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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 02 сентября 2012
Лилль
02.09.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
12'
О. Шеджу
1'
З. Ибрагимович
21'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
81'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Менез
Замена
Р. Мендес
️️️️
Д. Пайет
74'
71'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
66'
Замена
Нене
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Н. Ру
65'
Желтая карточка
Н. Ру
61'
Замена
С. Калу
️️️️
Б. Педретти
46'
44'
Желтая карточка
Т. Мотта
33'
Желтая карточка
М. Верратти
21'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:1!
О. Шеджу
Пас отдал
Д. Пайет
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бенуа Педретти
ПП
26
Нолан Ру
ЛФ
15
Марвин Мартен
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Блейз Матюиди
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Жереми Менез
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Нене
ЛП
14
Адриан Рабьо
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ландро
12
Динь
27
Шеджу
25
Баша
18
Берья
5
Гуйе
24
Мавуба
25
Педретти
10
Пайет
26
Ру
15
Мартен
4-3-1-2
46
Сиригу
13
Жалле
12
Сахо
33
Алекс
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
15
Пасторе
7
Менез
11
Ибрагимович
10
Пайет
20
Мендес
20
Мендес
10
Пайет
26
Ру
9
Де Мело
9
Де Мело
26
Ру
25
Педретти
8
Калу
8
Калу
25
Педретти
15
Пасторе
12
Нене
12
Нене
15
Пасторе
6
Верратти
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Верратти
7
Менез
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Менез
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Пьер Моруа
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