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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 03 апреля 2021
ПСЖ
03.04.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
20'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
90'
+3
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Н. Иконе
90'
+1
Вторая желтая
Т. Джало
Вторая желтая
Неймар
90'
87'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
К. Мбаппе
85'
73'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Рафинья
️️️️
И. Гуйе
71'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Кен
64'
Замена
К. Дагба
️️️️
Т. Керер
64'
Замена
М. Баккер
️️️️
А. Диалло
64'
Желтая карточка
А. Диалло
57'
Желтая карточка
Неймар
48'
36'
Желтая карточка
Т. Джало
35'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Н. Иконе
Желтая карточка
И. Гуйе
19'
Желтая карточка
Л. Паредес
17'
4'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
6
Керер
3
Кимпембе
22
Диалло
5
Маркиньос
5
Паредес
5
Гуйе
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
4-1-2-2-1
16
Меньян
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
17
Рейнилду
34
Сумаре
8
Саншеш
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
15
Дэвид
9
Кен
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Кен
22
Диалло
5
Баккер
5
Баккер
22
Диалло
6
Керер
2
Дагба
2
Дагба
6
Керер
5
Гуйе
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Гуйе
93
Иконе
6
Брадарич
6
Брадарич
93
Иконе
8
Саншеш
17
Йылмаз
17
Йылмаз
8
Саншеш
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Лилль
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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