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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 30 августа 2009
ПСЖ
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
27'
Ж. Клеман
78'
П. Луйиндула
90'
К. Жалле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
ГОЛ! 3:0!
К. Жалле
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
К. Шантом
️️️️
П. Луйиндула
ГОЛ! 2:0!
П. Луйиндула
Замена
К. Жалле
️️️️
Л. Жюли
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Р. Мавуба
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Р. Виттек
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
90
Александр Окиджа
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-4-2
0
Купе
22
Арман
12
Сахо
13
Траоре
2
Сеара
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
0
Жюли
88
Луйиндула
9
Эрдинг
4-3-1-2
16
Бутель
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Азар
7
Обамеянг
33
Виттек
0
Жюли
13
Жалле
13
Жалле
0
Жюли
88
Луйиндула
8
Шантом
8
Шантом
88
Луйиндула
9
Эрдинг
99
Оаро
99
Оаро
9
Эрдинг
24
Мавуба
7
Обраньяк
7
Обраньяк
24
Мавуба
7
Обамеянг
27
Жервиньо
27
Жервиньо
7
Обамеянг
33
Виттек
9
Де Мело
9
Де Мело
33
Виттек
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
30
Барель Моуко
ВР
90
Александр Окиджа
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
90
Александр Окиджа
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
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