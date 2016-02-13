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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 13 февраля 2016
ПСЖ
13.02.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
87'
Желтая карточка
В. Эньяма
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
82'
76'
Желтая карточка
М. Мартен
75'
Замена
Б. Павар
️️️️
С. Корчиа
71'
Замена
М. Мартен
️️️️
Я. Бензия
71'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Л. Моура
67'
67'
Желтая карточка
Р. Сивелли
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
63'
Замена
М. Верратти
️️️️
Х. Пасторе
45'
Желтая карточка
Х. Пасторе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
3
Курзава
4
Луис
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
21
Стамбули
8
Матюиди
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
97
Огустен
4-1-2-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
5
Сумаоро
2
Сивелли
10
Амаду
24
Мавуба
15
Бальмон
8
Бензия
49
Талло
11
Ботик
15
Пасторе
6
Верратти
6
Верратти
15
Пасторе
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
14
Корчиа
28
Павар
28
Павар
14
Корчиа
15
Бальмон
31
Амалфитано
31
Амалфитано
15
Бальмон
8
Бензия
15
Мартен
15
Мартен
8
Бензия
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
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