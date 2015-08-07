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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 07 августа 2015
Лилль
07.08.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
0'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
Желтая карточка
Б. Павар
88'
Желтая карточка
С. Буфал
83'
73'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Верратти
Замена
М. Оббади
️️️️
Р. Мавуба
68'
Замена
Ж. Талло
️️️️
С. Гирасси
61'
55'
Желтая карточка
С. Орье
Желтая карточка
Д. Сидибе
49'
49'
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
Р. Мендес
️️️️
И. Амаду
46'
46'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Х. Пасторе
28'
Вторая желтая
А. Рабьо
23'
Желтая карточка
А. Рабьо
0'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
30
Стив Элана
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
19
Сидибе
28
Павар
10
Амаду
24
Мавуба
15
Бальмон
17
Буфал
11
Ботик
9
Гирасси
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
14
Рабьо
6
Верратти
7
Моура
15
Пасторе
10
Кавани
24
Мавуба
21
Оббади
21
Оббади
24
Мавуба
10
Амаду
20
Мендес
20
Мендес
10
Амаду
9
Гирасси
49
Талло
49
Талло
9
Гирасси
6
Верратти
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Верратти
15
Пасторе
8
Мотта
8
Мотта
15
Пасторе
6
Верратти
97
Огустен
97
Огустен
6
Верратти
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Сириль Грингор
Эрик Данизан
Резервный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Пьер Моруа
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