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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 29 октября 2021
ПСЖ
29.10.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
74'
Маркиньос
88'
А. Ди Мария
31'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
90'
+2
90'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Ж. Бамба
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Неймар
88'
85'
Желтая карточка
И. Грбич
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Вейналдум
85'
79'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
75'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Йылмаз
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
74'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
65'
Замена
К. Дагба
️️️️
Т. Керер
65'
63'
Желтая карточка
З. Челик
57'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Замена
М. Икарди
️️️️
Л. Месси
46'
36'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Б. Йылмаз
5'
Желтая карточка
Рейнилду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
4-2-1-3
1
Доннарумма
24
Бернат
3
Кимпембе
5
Маркиньос
6
Керер
5
Гуйе
2
Перейра
23
Вейналдум
10
Неймар
10
Месси
11
Ди Мария
4-2-2-2
13
Грбич
2
Челик
6
Фонте
35
Джало
17
Рейнилду
8
Саншеш
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
15
Дэвид
17
Йылмаз
23
Вейналдум
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Вейналдум
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
6
Керер
2
Дагба
2
Дагба
6
Керер
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Месси
9
Икарди
9
Икарди
10
Месси
19
Бамба
97
Языджи
97
Языджи
19
Бамба
17
Йылмаз
24
Онана
24
Онана
17
Йылмаз
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча ПСЖ - Лилль
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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