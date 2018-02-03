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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 03 февраля 2018
Лилль
03.02.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
45+1'
Ю. Бершиче
77'
Неймар
87'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
87'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Л. Диарра
77'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
Х. Алонсо
74'
56'
Желтая карточка
М. Верратти
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бершиче
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Меньян
37
Мендиль
32
Ие
6
Алонсо
97
Балло-Туре
10
Амаду
23
Мендес
28
Биссума
21
Эль-Гази
9
Понсе
4-1-3-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Силва
5
Маркиньос
17
Бершиче
6
Верратти
11
Ди Мария
15
Пасторе
10
Неймар
10
Кавани
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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