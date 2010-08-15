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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 15 августа 2010
Лилль
15.08.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
Замена
П. Фро
️️️️
Жервиньо
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Э. Азар
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Бодмер
Замена
М. Сов
️️️️
Т. Де Мело
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
Р. Мавуба
18'
Желтая карточка
Нене
13'
Желтая карточка
Сеара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Франк Берья
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ОП
9
Тулио Де Мело
ЦП
29
Йоан Кабай
ПП
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
24
Матье Бодмер
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
29
Стефан Сессеньон
ПП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ландро
23
Рами
18
Берья
27
Шеджу
26
Дебюши
15
Бальмон
24
Мавуба
9
Де Мело
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
4-1-3-2
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
24
Бодмер
0
Макелеле
13
Жалле
29
Сессеньон
12
Нене
99
Оаро
9
Эрдинг
10
Азар
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Азар
27
Жервиньо
11
Фро
11
Фро
27
Жервиньо
9
Де Мело
17
Сов
17
Сов
9
Де Мело
24
Бодмер
11
Клеман
11
Клеман
24
Бодмер
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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