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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 14 декабря 2016
ПСЖ
14.12.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Лилль
43'
Л. Моура (П)
57'
Л. Моура
69'
Хесе
89'
М. Баша
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Лилль
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Баша
80'
Замена
Эдер
️️️️
Я. Бензия
77'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Замена
Нани
️️️️
Л. Моура
71'
ГОЛ! 3:0!
Хесе
69'
64'
Замена
М. Баша
️️️️
С. Сунзу
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Верратти
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
57'
51'
Желтая карточка
М. Терье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
43'
42'
Замена
Н. Слити
️️️️
Н. де Превилль
42'
Желтая карточка
М. Меньян
Желтая карточка
Т. Менье
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
2
Ренато Сивелли
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЛП
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
18
Франк Берья
ПП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
20
Крыховяк
6
Верратти
10
Хесе
7
Моура
97
Огустен
28
Нкунку
2-1-3-2-1
16
Меньян
31
Сунзу
2
Сивелли
10
Амаду
18
Берья
13
Санкаре
20
Пальмери
8
Бензия
11
Терье
12
де Превилль
6
Верратти
8
Матюиди
8
Матюиди
6
Верратти
7
Моура
17
Нани
17
Нани
7
Моура
31
Сунзу
25
Баша
25
Баша
31
Сунзу
12
де Превилль
23
Слити
23
Слити
12
де Превилль
8
Бензия
24
Эдер
24
Эдер
8
Бензия
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Винсент Эньяма
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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