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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 19 февраля 2023
ПСЖ
19.02.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 3
Завершен
Лилль
11'
К. Мбаппе
17'
Неймар
87'
К. Мбаппе
90+5'
Л. Месси
24'
Б. Диаките
58'
Д. Дэвид (П)
69'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Лилль
ГОЛ! 4:3!
Л. Месси
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Б. Андре
89'
Желтая карточка
Д. Дэвид
88'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
А. Гомес
88'
Замена
К. Балеба
️️️️
Р. Кабелла
ГОЛ! 3:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Х. Бернат
87'
Желтая карточка
К. Мбаппе
77'
Замена
К. Солер
️️️️
Т. Пембеле
75'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Витинья
75'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Ф. Руис
75'
69'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Бамба
Пас отдал
А. Гомеш
67'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Б. Диаките
63'
Желтая карточка
Ж. Бамба
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Дэвид
Желтая карточка
М. Верратти
56'
Замена
У. Экитике
️️️️
Неймар
51'
45'
Желтая карточка
Б. Диаките
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
31'
24'
ГОЛ! 2:1!
Б. Диаките
Пас отдал
А. Гомеш
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Витинья
17'
14'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Ж. Фонте
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
4-3-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
3
Кимпембе
93
Рамос
12
Пембеле
17
Витинья
6
Верратти
8
Руис
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-2-2
30
Шевалье
35
Джало
6
Фонте
18
Диаките
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
22
Веа
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
2
Перейра
2
Перейра
8
Руис
12
Пембеле
18
Солер
18
Солер
12
Пембеле
10
Неймар
22
Экитике
22
Экитике
10
Неймар
18
Диаките
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
18
Диаките
6
Фонте
15
Йоро
15
Йоро
6
Фонте
5
Кабелла
20
Балеба
20
Балеба
5
Кабелла
7
Гомес
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
7
Гомес
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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