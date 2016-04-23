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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 23 апреля 2016
ПСЖ
23.04.2016, суббота, 22:00
Франция. Кубок лиги, Финал
2 : 1
Завершен
Лилль
40'
Х. Пасторе
74'
А. Ди Мария
49'
Д. Сидибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Лилль
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
74'
Вторая желтая
А. Рабьо
70'
70'
Желтая карточка
И. Амаду
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сидибе
Желтая карточка
А. Рабьо
47'
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
40'
Желтая карточка
С. Орье
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
21
Мунир Оббади
ВР
1
Винсент Эньяма
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-2-3-1
46
Сиригу
3
Курзава
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
12
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
3-1-2-1-1
21
Оббади
19
Сидибе
25
Баша
14
Корчиа
10
Амаду
31
Амалфитано
24
Мавуба
17
Буфал
24
Эдер
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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