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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 06 февраля 2022
Лилль
06.02.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 5
Завершен
ПСЖ
28'
С. Ботман
10'
Д. Перейра
32'
П. Кимпембе
38'
Л. Месси
51'
Д. Перейра
67'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - ПСЖ
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Ж. Бамба
86'
85'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
Д. Брадарич
83'
78'
Замена
Т. Керер
️️️️
П. Кимпембе
Желтая карточка
З. Челик
75'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Бен Арфа
70'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Т. Веа
70'
67'
ГОЛ! 1:5!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
51'
ГОЛ! 1:4!
Д. Перейра
Пас отдал
Л. Паредес
45'
+1
Желтая карточка
Л. Паредес
45'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
38'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
32'
ГОЛ! 1:2!
П. Кимпембе
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 1:1!
С. Ботман
Пас отдал
А. Бен Арфа
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Шека
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
4-1-1-2-2
13
Грбич
3
Гудмундссон
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
24
Онана
21
Андре
19
Бамба
8
Бен Арфа
15
Дэвид
22
Веа
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
10
Месси
11
Ди Мария
10
Мбаппе
22
Веа
6
Брадарич
6
Брадарич
22
Веа
8
Бен Арфа
7
Гомес
7
Гомес
8
Бен Арфа
19
Бамба
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Бамба
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
5
Паредес
7
Симонс
7
Симонс
5
Паредес
3
Кимпембе
6
Керер
6
Керер
3
Кимпембе
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Шека
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лилль - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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