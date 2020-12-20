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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 20 декабря 2020
Лилль
20.12.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
87'
Замена
К. Дагба
️️️️
Л. Курзава
87'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Флоренци
81'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Кимпембе
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
79'
77'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Рафинья
77'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
61'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
61'
19'
Желтая карточка
П. Кимпембе
6'
Желтая карточка
Т. Керер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
17
Йылмаз
3-3-2-1-1
1
Навас
6
Керер
3
Кимпембе
5
Маркиньос
24
Флоренци
5
Гуйе
3
Курзава
6
Верратти
12
Рафинья
11
Ди Мария
9
Кен
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
3
Кимпембе
5
Баккер
5
Баккер
3
Кимпембе
3
Курзава
2
Дагба
2
Дагба
3
Курзава
12
Рафинья
7
Дракслер
7
Дракслер
12
Рафинья
24
Флоренци
21
Эррера
21
Эррера
24
Флоренци
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Мбаппе
11
Ди Мария
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лилль - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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