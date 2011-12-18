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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 18 декабря 2011
ПСЖ
18.12.2011, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
Замена
И. Йелень
️️️️
М. Сов
Замена
Б. Педретти
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Г. Оаро
️️️️
К. Гамейро
Замена
С. Арман
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
З. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Сеара
ЛЗ
6
Зумана Камара
(К)
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
24
Матье Бодмер
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
25
Марко Баша
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
17
Мусса Сов
ЦФ
12
Джо Коул
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
4-2-2-1-1
46
Сиригу
2
Сеара
6
Камара
4
Бишевац
13
Жалле
22
Сиссоко
24
Бодмер
12
Нене
7
Менез
15
Пасторе
9
Гамейро
3-1-3-3
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
18
Берья
5
Гуйе
25
Баша
15
Бальмон
24
Мавуба
12
Коул
17
Сов
10
Азар
15
Пасторе
22
Арман
22
Арман
15
Пасторе
9
Гамейро
99
Оаро
99
Оаро
9
Гамейро
12
Коул
10
Пайет
10
Пайет
12
Коул
15
Бальмон
25
Педретти
25
Педретти
15
Бальмон
17
Сов
27
Йелень
27
Йелень
17
Сов
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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