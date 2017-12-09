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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 09 декабря 2017
ПСЖ
09.12.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
Лилль
28'
А. Ди Мария
49'
Х. Пасторе
90+3'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
90'
+5
Желтая карточка
Э. Ие
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
90'
+3
78'
Желтая карточка
Я. Бензия
Желтая карточка
Д. Алвес
75'
Желтая карточка
М. Верратти
66'
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
А. Ди Мария
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Мбаппе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
17
Бершиче
5
Маркиньос
3
Кимпембе
10
Алвес
12
Рабьо
6
Верратти
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-2-1-1-2
16
Меньян
32
Ие
5
Сумаоро
6
Алонсо
24
Малку
10
Амаду
23
Мендес
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
9
Понсе
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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