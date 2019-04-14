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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 14 апреля 2019
Лилль
14.04.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
5 : 1
Завершен
ПСЖ
7'
Т. Менье (АГ)
51'
Н. Пепе
65'
Ж. Бамба
71'
Габриэль
84'
Ж. Фонте
11'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
ГОЛ! 5:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Н. Пепе
84'
81'
Желтая карточка
М. Верратти
77'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 4:1!
Габриэль
Пас отдал
Н. Пепе
71'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Иконе
65'
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Н. Иконе
51'
45'
+6
Желтая карточка
К. Мбаппе
Желтая карточка
Т. Мендес
45'
+1
36'
Красная карточка
Х. Бернат
11'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бернат
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Менье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
5
Сумаоро
6
Фонте
99
Коне
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
19
Пепе
3-3-1-1-1
23
Ареоля
10
Алвес
3
Силва
3
Кимпембе
12
Менье
5
Паредес
24
Бернат
6
Верратти
7
Дракслер
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Габриэль
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Габриэль
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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