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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 16 января 2010
Лилль
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
6'
Л. Обраньяк
52'
Ф. Бальмон
68'
Ф. Берья
83'
М. Эрдинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСЖ
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
З. Камара
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 3:1!
М. Эрдинг
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Азар
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ! 3:0!
Ф. Берья
Пас отдал
Й. Кабай
Замена
️️️️
К. Шантом
Замена
Л. Жюли
️️️️
Сеара
Желтая карточка
Р. Мавуба
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бальмон
Пас отдал
Л. Обраньяк
Желтая карточка
С. Траоре
Желтая карточка
Ф. Бальмон
10'
Желтая карточка
С. Арман
ГОЛ! 1:0!
Л. Обраньяк
Пас отдал
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
18
Франк Берья
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
(К)
ПП
10
Эден Азар
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
11
Жереми Клеман
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
4-4-2
1
Ландро
19
Эмерсон
18
Берья
23
Рами
26
Дебюши
15
Бальмон
7
Обраньяк
29
Кабай
24
Мавуба
11
Фро
10
Азар
4-4-2
30
Эдель
22
Арман
12
Сахо
13
Траоре
2
Сеара
11
Клеман
8
Шантом
0
Макелеле
13
Жалле
88
Луйиндула
9
Эрдинг
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
7
Обраньяк
9
Де Мело
9
Де Мело
7
Обраньяк
10
Азар
39
Туре
39
Туре
10
Азар
9
Эрдинг
6
Камара
6
Камара
9
Эрдинг
2
Сеара
0
Жюли
0
Жюли
2
Сеара
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Вилли Гронден
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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