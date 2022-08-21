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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 21 августа 2022
Лилль
21.08.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 7
Завершен
ПСЖ
54'
Ж. Бамба
1'
К. Мбаппе
27'
Л. Месси
39'
А. Хакими
43'
Неймар
52'
Неймар
66'
К. Мбаппе
87'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - ПСЖ
87'
ГОЛ! 1:7!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
84'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Витинья
Желтая карточка
Д. Дэвид
83'
81'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Хакими
81'
Замена
Д. Перейра
️️️️
С. Рамос
66'
ГОЛ! 1:6!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
63'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
63'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
М. Верратти
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Г. Гудмундссон
59'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Андре
59'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Ю. Языджи
58'
ГОЛ! 1:5!
Ж. Бамба
54'
52'
ГОЛ! 0:5!
Неймар
Пас отдал
А. Хакими
43'
ГОЛ! 0:4!
Неймар
Желтая карточка
Б. Андре
39'
39'
ГОЛ! 0:3!
А. Хакими
Пас отдал
Неймар
34'
Желтая карточка
С. Рамос
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Мендеш
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
7
Ален Вирджиниус
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
3-2-2-2-1
1
Жардим
18
Диаките
6
Фонте
4
Александро
31
Исмаили
3
Гудмундссон
21
Андре
7
Гомес
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
5
Маркиньос
3
Кимпембе
93
Рамос
2
Хакими
25
Мендеш
6
Верратти
17
Витинья
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
21
Андре
8
Мартен
8
Мартен
21
Андре
97
Языджи
11
Жегрова
11
Жегрова
97
Языджи
3
Гудмундссон
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
3
Гудмундссон
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
2
Хакими
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Хакими
93
Рамос
2
Перейра
2
Перейра
93
Рамос
17
Витинья
5
Паредес
5
Паредес
17
Витинья
6
Верратти
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Верратти
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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