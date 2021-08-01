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Расписание матчей
Суперкубок Франции
Лилль - ПСЖ
Лилль - ПСЖ: обзор матча 01 августа 2021
Лилль
01.08.2021, воскресенье, 21:00
Суперкубок Франции, Финал
1 : 0
Завершен
ПСЖ
45'
Шека
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лилль - ПСЖ
90'
+4
Желтая карточка
Д. Перейра
Желтая карточка
Л. Жардим
90'
+2
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Ж. Бамба
86'
85'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
85'
81'
Замена
Л. Курзава
️️️️
П. Кимпембе
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Шека
79'
Желтая карточка
Л. Араухо
78'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
76'
71'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Э. Эбимбе
52'
Желтая карточка
А. Диалло
ГОЛ! 1:0!
Шека
45'
30'
Желтая карточка
Т. Керер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Рейнилду
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ОП
8
Шека
ЦП
15
Джонатан Дэвид
АП
7
Луис Араухо
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
19
Жонатан Бамба
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
2
Ашраф Хакими
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лилль
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
7
Кенни Наджера
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жардим
35
Джало
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
21
Андре
8
Шека
7
Араухо
15
Дэвид
19
Бамба
17
Йылмаз
4-1-1-2-2
1
Навас
6
Керер
22
Диалло
3
Кимпембе
2
Хакими
2
Перейра
21
Эррера
29
Эбимбе
7
Дракслер
15
Калимуэндо
9
Икарди
8
Шека
97
Языджи
97
Языджи
8
Шека
19
Бамба
6
Брадарич
6
Брадарич
19
Бамба
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
3
Кимпембе
3
Курзава
3
Курзава
3
Кимпембе
29
Эбимбе
23
Вейналдум
23
Вейналдум
29
Эбимбе
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
20
Эдуар Мишу
АП
7
Кенни Наджера
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
20
Эдуар Мишу
АП
7
Кенни Наджера
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лилль - ПСЖ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Игал Фрид
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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