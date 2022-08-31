Сергей Бабкин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Бабкин
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Бабкин
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|5
|0
|0
|0
|0
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -73'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.11.2022
|8' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак (Москва)
|20.10.2022
|1' -73'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.09.2022
|1' -85'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|14.09.2022
|1' -55'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|84' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)