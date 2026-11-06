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Команды
Локомотив
Сергей Бабкин
Статистика
€ 2 млн
Сергей Бабкин - статистика
Локомотив
25 сентября 2002 (24)
#6 | Полузащитник
174 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Локомотив
1 : 1
13.10.2026
Акрон
45' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Факел
0 : 5
10.10.2026
Локомотив
1' - 86'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Товарищеские матчи 2022
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Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
2
0
0
1
0
Крылья Советов
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 4 тур
Локомотив
1 : 1
13.10.2026
Акрон
45' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
1' - 90'
37'
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
46' - 90'
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