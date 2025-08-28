ЦСКА рассматривает трех опорников

ЦСКА хочет купить нового опорного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.

Армейцы рассматривают три варианта:

Хандель – приоритетный кандидат, Бабкин и Баринов – запасные.

ЦСКА близок к трансферу 24-летнего португальца австрийского происхождения, который всю карьеру провел в одной команде.

В составе «Витории» опорник оформил 6+6 в 118 матчах.