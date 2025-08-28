ЦСКА рассматривает трех опорников

ЦСКА хочет купить нового опорного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.
Армейцы рассматривают три варианта:
- Томаш Хандель («Витория Гимараеш»);
- Сергей Бабкин («Крылья Советов»);
- Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Хандель – приоритетный кандидат, Бабкин и Баринов – запасные.
ЦСКА близок к трансферу 24-летнего португальца австрийского происхождения, который всю карьеру провел в одной команде.
В составе «Витории» опорник оформил 6+6 в 118 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова