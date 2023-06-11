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    Агент Шпинев: «Офис «Локомотива» стал дырявым»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника Сергея Бабкина, прокомментировал новость о переходе игрока в «Крылья Советов».

    • Сообщалось, что самарцы выкупили Бабкина у «Локомотива» за 30 миллионов рублей.
    • Бабкин выступает за «Крылья» с сентября.
    • Он забил 1 гол в 22 матчах.

    «Что касается ситуации с Бабкиным: в последнее время офис футбольного клуба «Локомотив» стал дырявым, как никудышный дуршлаг. Информация оттуда вытекает с огромной скоростью, не успев полностью обработаться и довестись до конца. Выходят цифры по контрактам, суммы. Руководству пора задуматься, что происходит. Автору инсайда стоит уточнять информацию у своих источников и деликатно, корректно еe излагать.

    Всe, что могу сказать – в пятницу днем в «Локомотив» поступило письмо из Самары с намерением воспользоваться опцией выкупа футболиста Сергея Бабкина. Никакого трансфера еще не произошло. «Локомотив» еще ничего письменно не ответил на этот запрос», – сказал Шпинев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      Александр.Т. 1 час назад

      Когда начнут показывать общественность все контракты игроков что да почём, а то тайна за 7камнями

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