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Агент Шпинев прокомментировал обыски в квартире

Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о своем статусе в уголовном деле, возбужденном по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

  • Сообщалось, что у Шпинева сегодня утром прошли обыски в квартире.
  • Правоохранителей интересовали детали контракта полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина.
  • У агента изъяли технику и все документы, связанные с трансфером 22-летнего футболиста.

«У нас всe в порядке по агентству. Затронуло дело именно из-за внутренних разборок в Самаре.

Там какое-то дело, по словам нового губернатора. По этому поводу контрагентов клуба проверяют – затронуло и нас.

У нас одна сделка, мы чистые, прозрачные и пушистые. Всe нормально! Статус свидетеля, а ни в коем случае не фигуранта. Мы втянуты в эту ситуацию, я дал пояснения», – заявил Шпинев.

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Источник: «Р-Спорт»

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1740507220
У свидетелей ОБЫСКИ не проводят. Тем более-на квартире.Кто трындит?
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