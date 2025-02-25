Агент Шпинев прокомментировал обыски в квартире

Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о своем статусе в уголовном деле, возбужденном по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Сообщалось, что у Шпинева сегодня утром прошли обыски в квартире.

Правоохранителей интересовали детали контракта полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина.

У агента изъяли технику и все документы, связанные с трансфером 22-летнего футболиста.

«У нас всe в порядке по агентству. Затронуло дело именно из-за внутренних разборок в Самаре.

Там какое-то дело, по словам нового губернатора. По этому поводу контрагентов клуба проверяют – затронуло и нас.

У нас одна сделка, мы чистые, прозрачные и пушистые. Всe нормально! Статус свидетеля, а ни в коем случае не фигуранта. Мы втянуты в эту ситуацию, я дал пояснения», – заявил Шпинев.