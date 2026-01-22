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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Ференцварош - Панатинаикос
Ференцварош - Панатинаикос: обзор матча 22 января 2026
Ференцварош
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
62'
Деле (П)
86'
А. Зарури
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Панатинаикос
Завершен
Желтая карточка
Жулио Ромао
90'
+5
90'
+2
Замена
Vicente Taborda
️️️️➡️️
Карол Свидерски
90'
Желтая карточка
Карол Свидерски
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Габор Салаи
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Анасс Зарури
Пас отдал
Давиде Калабрия
85'
Замена
Милош Пантович
️️️️➡️️
Георгиос Кирьякопулос
Замена
Ленни Жозеф
️️️️➡️️
Деле
80'
Желтая карточка
Тон Раемакерс
79'
74'
Замена
Анасс Зарури
️️️️➡️️
Ренату Саншеш
74'
Замена
Яннис Коцирас
️️️️➡️️
Эрик Палмер-Браун
Замена
Бенче Этвеш
️️️️➡️️
Jonathan Levi
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Деле
62'
40'
Желтая карточка
Тасос Бакасетас
(задержка)
Показать весь матч
Live: Ференцварош - Панатинаикос
Поле
Текстовая версия
90+4'
Правила нарушил bence otvos (Ференцварош).
90+2'
Замена у команды Панатинаикос. karol swiderski ушел, Vicente Taborda вышел.
90+1'
Правила нарушил cebrails makreckis (Ференцварош).
90+1'
Анасс Зарури (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Сколько минут добавил судья? 5
90'
karol swiderski (Панатинаикос) получил желтую карточку.
90'
julio romao (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил karol swiderski (Панатинаикос).
89'
sverrir ingason (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Гавриэль Каничовски (Ференцварош).
87'
Замена у команды Ференцварош. gabor szalai ушел, adam madarasz вышел.
86'
Гол! 1:1! Забил Анасс Зарури (Панатинаикос). Ассистент - davide calabria.
85'
Замена у команды Панатинаикос. Георгиос Кирьякопулос ушел, milos pantovic вышел.
84'
pedro chirivella (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Ленни Жозеф (Ференцварош).
83'
Гавриэль Каничовски (Ференцварош) заработал штрафной на левом фланге.
83'
Правила нарушил davide calabria (Панатинаикос).
83'
karol swiderski (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил T. Raemaekers (Ференцварош).
83'
Ленни Жозеф (Ференцварош) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Альбан Лафон (Панатинаикос). Пас отдал Кристоффер Закариассен.
82'
Удар заблокирован. Бил Кристоффер Закариассен (Ференцварош). Ассистент - T. Raemaekers ..
81'
sverrir ingason отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
80'
Замена у команды Ференцварош. bamidele yusuf ушел, Ленни Жозеф вышел.
79'
T. Raemaekers (Ференцварош) получил желтую карточку.
76'
Правила нарушил gabor szalai (Ференцварош).
76'
Факундо Пельистри (Панатинаикос) заработал штрафной на правом фланге.
75'
Правила нарушил sverrir ingason (Панатинаикос).
75'
bamidele yusuf (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Замена у команды Панатинаикос. Ренату Саншеш ушел, Анасс Зарури вышел.
74'
Замена у команды Панатинаикос. Эрик Палмер-Браун ушел, giannis kotsiras вышел.
73'
Замена у команды Ференцварош. Jonathan Levi ушел, bence otvos вышел.
72'
Факундо Пельистри (Панатинаикос) в офсайде.
69'
karol swiderski (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Каду (Ференцварош).
66'
Момент не реализован! davide calabria (Панатинаикос). Пас отдал Факундо Пельистри.
65'
tasos bakasetas (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Jonathan Levi (Ференцварош).
64'
Правила нарушил bamidele yusuf (Ференцварош).
64'
Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Гол! 0:0! . bamidele yusuf (Ференцварош) забил с пенальти.
61'
Решение ВАР. заработал пенальти!
58'
Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
58'
Удар заблокирован. Бил Кристоффер Закариассен (Ференцварош).
57'
david grof отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Панатинаикос.
56'
Георгиос Кирьякопулос (Панатинаикос) пробил (головой) по воротам, сейв сделал david grof (Ференцварош). Длинный пас делал davide calabria.
54'
david grof отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Панатинаикос.
54'
Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал david grof (Ференцварош).
50'
Момент не реализован! tasos bakasetas (Панатинаикос). Пас отдал pedro chirivella.
49'
Ахмед Туба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
48'
Ахмед Туба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
47'
Удар заблокирован. Бил Ренату Саншеш (Панатинаикос). Ассистент - tasos bakasetas..
46'
Пауза окончена. Матч продолжается.
46'
Пауза в матче. Травму получил sverrir ingason (Панатинаикос)
45'
2-й тайм стартовал.
45'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Судья не добавил времени к тайму.
45'
pedro chirivella отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
42'
Правила нарушил Каду (Ференцварош).
42'
davide calabria (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
tasos bakasetas (Панатинаикос) получил желтую карточку за фол.
40'
Правила нарушил tasos bakasetas (Панатинаикос).
40'
cebrails makreckis (Ференцварош) заработал штрафной на правом фланге.
39'
Момент не реализован! T. Raemaekers (Ференцварош). Пас отдал julio romao.
38'
sverrir ingason отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
38'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Levi (Ференцварош). Ассистент - Кристоффер Закариассен..
36'
Момент не реализован! Jonathan Levi (Ференцварош). Пас отдал julio romao.
35'
Момент не реализован! bamidele yusuf (Ференцварош). Длинный пас отдал Каду.
33'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Levi (Ференцварош). Ассистент - Гавриэль Каничовски..
32'
Момент не реализован! karol swiderski (Панатинаикос). Пас отдал tasos bakasetas.
31'
Ренату Саншеш (Панатинаикос) заработал штрафной на левом фланге.
31'
Правила нарушил julio romao (Ференцварош).
29'
ibrahim cisse (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил karol swiderski (Панатинаикос).
28'
Правила нарушил Факундо Пельистри (Панатинаикос).
28'
david grof (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
bamidele yusuf (Ференцварош) сыграл рукой.
23'
Момент не реализован! Ахмед Туба (Панатинаикос). Навешивал tasos bakasetas с углового.
22'
julio romao отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Панатинаикос.
22'
Удар заблокирован. Бил Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос). Длинный пас делал tasos bakasetas..
21'
Гавриэль Каничовски отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Панатинаикос.
19'
Кристоффер Закариассен (Ференцварош) в офсайде.
17'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Levi (Ференцварош). Ассистент - Гавриэль Каничовски..
13'
Факундо Пельистри (Панатинаикос) в офсайде.
12'
julio romao (Ференцварош) сыграл рукой.
11'
Момент не реализован! Факундо Пельистри (Панатинаикос). Пас после быстрого прохода сделал karol swiderski.
8'
karol swiderski (Панатинаикос) сыграл рукой.
5'
Правила нарушил gabor szalai (Ференцварош).
5'
Факундо Пельистри (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Кристоффер Закариассен (Ференцварош).
4'
Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Георгиос Кирьякопулос (Панатинаикос) заработал штрафной в атаке.
1'
Правила нарушил julio romao (Ференцварош).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К)
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К)
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ференцварош
82
Zalán Tóth
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
77
B. Nagy
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Анасс Зарури
ЛВ
72
Милош Пантович
ЛВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
2-1-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
66
Ромао
25
Макрецкис
16
Закариассен
11
Деле
36
Каничовски
20
Каду
10
28
Раемакерс
3-3-1-2-1
40
Лафон
14
Палмер-Браун
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
4
Чиривелья
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
28
Пельистри
11
Бакасетас
19
Свидерски
10
23
Этвеш
23
Этвеш
10
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
14
Палмер-Браун
27
Коцирас
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
8
Саншеш
9
Зарури
9
Зарури
8
Саншеш
77
Кирьякопулос
72
Пантович
72
Пантович
77
Кирьякопулос
19
Свидерски
20
20
19
Свидерски
Остались в запасе
Ференцварош
Панатинаикос
82
Zalán Tóth
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
77
B. Nagy
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
30
Zsombor Gruber
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
82
Zalán Tóth
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
77
B. Nagy
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
30
Zsombor Gruber
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ференцварош
Точно не сыграют
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Mariano Gómez
ЦЗ
Наби Кейта
ЦП
Адам Варга
ВР
Под вопросом
Денеш Дибус
ВР
Панатинаикос
Точно не сыграют
Филип Джуричич
АП
Santino Andino
ЦП
Lucas Cháves
ВР
Сирьель Дессер
ЦФ
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Даниэль Мансини
ПВ
Георгиос Никас
ЦП
P. Pantelidis
A. Tetteh
Тонни Вилена
ЦП
Статистика матча Ференцварош - Панатинаикос
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
413
461
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Групама Арена
Посещаемость:
17879
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