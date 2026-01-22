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Лига Европы 2025/2026
Сельта - Лилль
Сельта - Лилль: обзор матча 22 января 2026
Сельта
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
1'
В. Сведберг
69'
К. Старфельт
86'
О. Жиру
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Сельта - Лилль
Завершен
Замена
Михайло Ристич
️️️️➡️️
Хави Руэда
90'
+2
90'
+6'
Замена
Уго Альварес
️️️️➡️️
Оскар Мингеса
89'
87'
Замена
Кельвин Вердонк
️️️️➡️️
Marius Sivertsen Broholm
86'
ГОЛ! 2:1!
Оливье Жиру
Пас отдал
Сориба Диауне
Желтая карточка
Ионуц Раду
82'
74'
Замена
Сориба Диауне
️️️️➡️️
Фелиш Коррея
Замена
Йонес Эль-Абделлауи
️️️️➡️️
Виллиот Сведберг
71'
ГОЛ! 2:0!
Карл Старфельт
Пас отдал
Мигель Роман
69'
Желтая карточка
Виллиот Сведберг
64'
46'
Замена
Тиагу Сантуш
️️️️➡️️
Тома Менье
46'
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Александро
Замена
Серхио Каррейра
️️️️➡️️
Яго Аспас
46'
Замена
Пабло Дуран
️️️️➡️️
Борха Иглесиас
46'
45'
+7'
40'
Желтая карточка
Айсса Манди
(подножка)
Желтая карточка
Оскар Мингеса
33'
32'
Желтая карточка
Натан Нгой
Желтая карточка
Маркос Алонсо
(неспортивное поведение)
31'
Красная карточка
Уго Сотело
(подножка)
29'
10'
Замена
Айсса Манди
️️️️➡️️
Набиль Бенталеб
8'
Травма
Набиль Бенталеб
ГОЛ! 1:0!
Виллиот Сведберг
Пас отдал
Яго Аспас
1'
Показать весь матч
Live: Сельта - Лилль
Поле
Текстовая версия
90+4'
Мигель Роман (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Замена у команды Сельта. Хави Руэда ушел, Михайло Ристич вышел.
90+1'
Момент не реализован! Натан Нгой (Лилль). Пас отдал Матиас Фернандес-Пардо.
90'
Удар заблокирован. Бил Нгал'айель Мукау (Лилль).
89'
Замена у команды Сельта. Оскар Мингеса ушел, Уго Альварес вышел.
88'
Оливье Жиру (Лилль) в офсайде.
87'
Замена у команды Лилль. Marius Sivertsen Broholm ушел, Кельвин Вердонк вышел.
86'
Гол! 2:1! Забил Оливье Жиру (Лилль). Ассистент - Сориба Диауне.
84'
Пауза окончена. Матч продолжается.
84'
Пауза в матче. Проблемы у команды Лилль.
84'
Нгал'айель Мукау (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Хакон Арнар Харальдссон.
83'
Момент не реализован! Тиагу Сантуш (Лилль). Пас отдал Натан Нгой.
82'
Удар заблокирован. Бил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль). Ассистент - Сориба Диауне.
82'
Ромен Перро (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Хави Руэда (Сельта).
81'
Ionut Radu (Сельта) получил желтую карточку.
81'
Момент не реализован! Тиагу Сантуш (Лилль). Пас отдал Матиас Фернандес-Пардо.
81'
Серхио Каррейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
80'
Пабло Дуран (Сельта) в офсайде.
79'
Удар заблокирован. Бил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль). Ассистент - Сориба Диауне.
79'
Хави Родригес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
74'
Замена у команды Лилль. Фелиш Коррея ушел, Сориба Диауне вышел.
72'
Удар заблокирован. Бил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль). Ассистент - Ромен Перро.
72'
Пауза окончена. Матч продолжается.
72'
Пауза в матче. Травму получил Хави Родригес (Сельта).
71'
Замена у команды Сельта. Виллиот Сведберг ушел, Jones El Abdellaoui вышел.
71'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Оливье Жиру (Лилль).
69'
Гол! 2:0! Забил Карл Старфельт (Сельта). Ассистент - Мигель Роман (с углового).
68'
Натан Нгой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
67'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Нгал'айель Мукау (Лилль).
65'
Момент не реализован! Тиагу Сантуш (Лилль). Пас отдал Фелиш Коррея.
65'
Оскар Мингеса отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
64'
Виллиот Сведберг (Сельта) получил желтую карточку.
64'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
64'
Айсса Манди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Момент не реализован! Нгал'айель Мукау (Лилль). Пас отдал Матиас Фернандес-Пардо.
61'
Момент не реализован! Ромен Перро (Лилль). Пас отдал Marius Sivertsen Broholm.
60'
Оливье Жиру (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Тиагу Сантуш.
58'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
58'
Ромен Перро (Лилль) заработал штрафной на левом фланге.
58'
Правила нарушил Хави Руэда (Сельта).
57'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной в атаке.
57'
Правила нарушил Виллиот Сведберг (Сельта).
56'
Пауза окончена. Матч продолжается.
56'
Пауза в матче. Травму получил Хави Руэда (Сельта).
55'
Момент не реализован! Marius Sivertsen Broholm (Лилль). Пас отдал Хакон Арнар Харальдссон.
54'
Момент не реализован! Оскар Мингеса (Сельта).
54'
Хакон Арнар Харальдссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
53'
Тиагу Сантуш (Лилль) в офсайде.
52'
Пауза окончена. Матч продолжается.
52'
Пауза в матче. Травму получил Фелиш Коррея (Лилль).
51'
Пауза окончена. Матч продолжается.
50'
Пауза в матче. Проблемы у команды Лилль.
49'
Удар заблокирован. Бил Фелиш Коррея (Лилль). Ассистент - Тиагу Сантуш.
47'
Ромен Перро (Лилль) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Правила нарушил Хави Руэда (Сельта).
45'
Замена у команды Лилль. Тома Менье ушел, Тиагу Сантуш вышел.
45'
Замена у команды Лилль. Alexsandro Ribeiro ушел, Матиас Фернандес-Пардо вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Яго Аспас ушел, Серхио Каррейра вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Борха Иглесиас ушел, Пабло Дуран вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+8'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+7'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
45+7'
Правила нарушил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
45+2'
Карл Старфельт отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль). Ассистент - Нгал'айель Мукау.
45+2'
Маркос Алонсо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
45+1'
Айсса Манди (Лилль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Marius Sivertsen Broholm .
45'
Сколько минут добавил судья? 7.
44'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Marius Sivertsen Broholm (Лилль).
43'
Момент не реализован! Ромен Перро (Лилль).
40'
Айсса Манди (Лилль) получил желтую карточку за фол.
40'
Мигель Роман (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Айсса Манди (Лилль).
40'
Удар заблокирован. Бил Нгал'айель Мукау (Лилль). Ассистент - Хакон Арнар Харальдссон.
38'
Натан Нгой (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Борха Иглесиас (Сельта).
37'
Нгал'айель Мукау (Лилль) в офсайде.
36'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Мигель Роман (Сельта).
35'
Правила нарушил Айсса Манди (Лилль).
35'
Борха Иглесиас (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Момент не реализован! Карл Старфельт (Сельта). Навешивал Мигель Роман с углового.
33'
Оскар Мингеса (Сельта) получил желтую карточку.
33'
Натан Нгой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
33'
Пауза окончена. Матч продолжается.
32'
Пауза в матче. Травму получил Хави Руэда (Сельта).
32'
Натан Нгой (Лилль) получил желтую карточку за фол.
31'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Натан Нгой (Лилль).
31'
Маркос Алонсо (Сельта) получил желтую карточку.
30'
Хави Руэда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
29'
Уго Сотело (Сельта) получил красную карточку.
28'
Решение ВАР. Уго Сотело (Сельта) получает красную карточку.
28'
Пауза окончена. Матч продолжается.
27'
Пауза в матче. Травму получил Айсса Манди (Лилль).
27'
Правила нарушил Уго Сотело (Сельта).
27'
Айсса Манди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил Ромен Перро (Лилль).
19'
Хави Руэда (Сельта) в офсайде.
18'
Фелиш Коррея (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Уго Сотело (Сельта).
15'
Яго Аспас (Сельта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль). Пас отдал Мигель Роман.
12'
Борха Иглесиас (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль).
10'
Удар заблокирован. Бил Уго Сотело (Сельта).
9'
Замена у команды Лилль. Набиль Бенталеб ушел, Айсса Манди вышел.
9'
Пауза окончена. Матч продолжается.
6'
Пауза в матче. Травму получил Набиль Бенталеб (Лилль).
6'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной в атаке.
6'
Правила нарушил Набиль Бенталеб (Лилль).
5'
Момент не реализован! Натан Нгой (Лилль). Навешивал Хакон Арнар Харальдссон с углового.
5'
Хави Родригес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
1'
Гол! 1:0! Забил Виллиот Сведберг (Сельта). Ассистент - Яго Аспас.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
11
Франко Серви
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
40
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3-2-3-2
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
17
Руэда
22
Сотело
16
Роман
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
3-1-2-4
1
Эзер
15
Менье
4
Александро
15
Перро
6
Мукау
10
Харальдссон
19
Бенталеб
9
Жиру
3
Нгой
27
Коррея
14
17
Руэда
21
Ристич
21
Ристич
17
Руэда
10
Аспас
5
Каррейра
5
Каррейра
10
Аспас
3
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
3
Мингеса
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
7
Иглесиас
18
Дуран
18
Дуран
7
Иглесиас
14
24
Вердонк
24
Вердонк
14
19
Бенталеб
2
Манди
2
Манди
19
Бенталеб
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
27
Коррея
35
Диауне
35
Диауне
27
Коррея
4
Александро
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
4
Александро
Остались в запасе
Сельта
Лилль
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
16
Арно Бодар
ВР
40
Thomas Sajous
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
40
Thomas Sajous
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Бруно Женезио
Сельта
Точно не сыграют
Тадео Альенде
ПВ
Илаш Мориба
ЦП
Лука де ла Торре
ЦП
Джозеф Айду
ЦЗ
Карлос Домингес
ЦЗ
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Айюб Буадди
АП
Андре Гомеш
ЦП
Усман Туре
ЦЗ
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Статистика матча Сельта - Лилль
4
1
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
3
Количество передач
221
607
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
90
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Балаидос
Посещаемость:
20015
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Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 1
10.05.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
03.05.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 31 тур
Париж
0 : 1
26.04.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
18.04.2026
Ницца
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